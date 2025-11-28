Færeyingar skelltu Spánverjum

Færeyingar gerðu sér lítið fyrir og skelltu Spánverjum, 27:25, á heimsmeistaramóti kvenna í handknattleik í Trier í Þýskalandi í kvöld.
Þetta eru gríðarlega óvænt úrslit og færeyska liðið er nú á beinni braut inn í milliriðil mótsins þrátt fyrir tap gegn Svartfjallalandi í fyrsta leiknum, 32:27.
Svartfjallaland vann Paragvæ 34:25 og er með fjögur stig í D-riðli, Færeyjar og Spánn eru með tvö stig og Paragvæ ekkert.
Þrjú efstu liðin í þessum riðli fara í riðil með liðunum þremur sem fara áfram úr riðli Íslands og nú eru yfirgnæfandi líkur á að Ísland og Færeyjar mætist þar.
Pernille Brandenborg skoraði sjö mörk fyrir Færeyinga í kvöld, Jana Mittún sex og Súna Hansen fjögur.
Danila Patricia So var markahæst Spánverja með sjö mörk.