Færeyingar skelltu Spánverjum

Færeyingar sýndu í kvöld að sigurinn á Íslandi í október var engin tilviljun. mbl.is/Karítas Sveina Guðjónsdóttir

Færeyingar gerðu sér lítið fyrir og skelltu Spánverjum, 27:25, á heimsmeistaramóti kvenna í handknattleik í Trier í Þýskalandi í kvöld.

Þetta eru gríðarlega óvænt úrslit og færeyska liðið er nú á beinni braut inn í milliriðil mótsins þrátt fyrir tap gegn Svartfjallalandi í fyrsta leiknum, 32:27.

Svartfjallaland vann Paragvæ 34:25 og er með fjögur stig í D-riðli, Færeyjar og Spánn eru með tvö stig og Paragvæ ekkert.

Þrjú efstu liðin í þessum riðli fara í riðil með liðunum þremur sem fara áfram úr riðli Íslands og nú eru yfirgnæfandi líkur á að Ísland og Færeyjar mætist þar.

Pernille Brandenborg skoraði sjö mörk fyrir Færeyinga í kvöld, Jana Mittún sex og Súna Hansen fjögur.

Danila Patricia So var markahæst Spánverja með sjö mörk.

