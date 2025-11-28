Finn enn fyrir spennunni og stressinu

Dana Björg Guðmundsdóttir er á sínu öðru stórmóti með íslenska landsliðinu í handbolta. Hún var með á EM fyrir ári síðan og hefur heillað í íslensku landsliðstreyjunni.
„Þetta er mitt annað stórmót en ég er samt frekar ný í liðinu. Ég er bara búin að vera í liðinu í eitt ár og ég finn enn þá fyrir spennunni og stressinu.
Þetta er samt aðeins öðruvísi, nú er ég að byrja leiki í staðinn fyrir að vera á eftir Perlu. Maður vill spila mikið og það er geggjað fá þetta tækifæri. Það er pressa en hún er skemmtilegt,“ sagði Dana, sem skoraði fjögur mörk gegn Þýskalandi í fyrsta leik á HM.