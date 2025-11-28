Thea Imani Sturludóttir er á sínu þriðja stórmóti í handbolta en leikurinn á móti Þýskalandi í gær var einn af þeim skemmtilegri sem hún hefur spilað til þessa, enda full höll á móti heimakonum í Stuttgart.
„Það tók sinn tíma að ná sér niður. Þetta var adrenalín og það er erfitt að fara að sofa eftir svona leiki. Það er alltaf gaman að spila fyrir framan fulla höll með svona læti og það gerist ekki á hverjum degi,“ sagði Thea við mbl.is.
Hún er sátt við frammistöðu íslenska liðsins, þrátt fyrir sjö marka tap. Leikurinn var þokkalega jafn þar til þýska liðið tók fram úr í lokin.
„Við erum sáttar við frammistöðuna. Það voru allir að leggja sig fram og gera sitt besta. Við eigum eftir að fara enn betur yfir leikinn og skilja hann alveg eftir. Heilt yfir erum við sáttar en við hefðum verið til í að halda þeim nær okkur út leikinn.“