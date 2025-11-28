Getum náð í góð úrslit

Ísland mætir Serbíu í öðrum leik sínum á heimsmeistaramóti kvenna í handbolta í Stuttgart klukkan 18.30 í kvöld. Sigurliðið tekur risastórt skref í áttina að milliriðli.
Eftir fína frammistöðu gegn heimakonum í Þýskalandi er komið sjálfstraust í íslenska liðið og ættu möguleikarnir gegn Serbíu að vera fínir. Liðið endaði í 21. sæti á HM fyrir tveimur árum, sama sæti og á EM í fyrra. Það er versti árangur Serbíu í báðum keppnum. Serbneska liðið hefur því oft verið sterkara.
Eins og við var að búast vann Serbía öruggan sigur á Úrúgvæ í fyrstu umferðinni, 31:19, og er því með tvö stig. Á sama tíma tapaði Ísland fyrir Þýskalandi, 32:25.
