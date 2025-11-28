Góður séns á móti Serbíu

„Við erum mjög spenntar. Það er gott að vera búnar með þennan fyrsta leik og nú lítum við björtum augum á næsta leik,“ sagði Thea Imani Sturludóttir, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is.
Ísland tapaði með Þýskalandi með sjö mörkum í fyrsta leik á HM og næsti leikur er við Serbíu klukkan 18.30 í kvöld. Ísland sigraði Serbíu á heimavelli í undankeppni EM 2022 en það hefur margt breyst síðan.
„Það er langt frá þeim leik en ég held það sé mjög góður séns ef við höldum áfram að spila eins og við höfum verið að gera,“ sagði Thea.