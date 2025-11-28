Grátlegur endir á magnaðri endurkomu

Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 28.11.2025 | 21:02

Ísland mátti þola grátlegt tap, 27:26, gegn Serbíu í öðrum leik sínum í C-riðli á HM kvenna í handbolta í Stuttgart í Þýskalandi í kvöld. Serbía og Þýskaland eru með fjögur stig hvort en Ísland og Úrúgvæ eru án stiga og leika úrslitaleik um sæti í milliriðli á sunnudag.

Hafdís Renötudóttir var maður leiksins en hún gjörsamlega lokaði markinu í seinni hálfleik. Alls varði Hafdís tólf skot og ellefu þeirra komu í þeim seinni. Elín Klara Þorkelsdóttir og Sandra Erlingsdóttir skoruðu fimm mörk hvor fyrir Ísland. 

Lovísa Thompson skoraði fyrsta mark leiksins eftir að Hafdís Renötudóttir hafði varið vel hinum megin. Var það fyrsta mark Lovísu á stórmóti. Liðin skiptust á að skora næstu mínútur og var staðan 4:4 eftir sex mínútur.

Elín Rósa Magnúsdóttir í færi í kvöld.
Elín Rósa Magnúsdóttir í færi í kvöld. Ljósmynd/Jon Forberg

Tveimur mörkum munaði í fyrsta skipti í stöðunni 7:5 fyrir Serbíu eftir tíu mínútna leik. Ísland svaraði vel og jafnaði í 8:8. Illa gekk að stöðva serbnesku sóknina framan af en sem betur fer var sóknarleikur Íslands góður hinum megin.

Serbía hélt áfram að skora í hverri einustu sókn og náði þriggja marka forskoti í fyrsta skipti í stöðunni 12:9 og hafði Hafdís þá ekki varið skot síðan í fyrstu sókn Serba. Munurinn varð svo fjögur mörk í stöðunni 15:11 og Ísland enn aðeins með eina markvörslu.

Sara Sif Helgadóttir kom inn í markið þegar skammt var eftir af fyrri hálfleik og varði sitt fyrsta skot stuttu síðar. Trúin virtist hins vegar yfirgefa íslenska liðið því það serbneska hélt áfram að skora í nær hverri sókn.

Elín Klara Þorkelsdóttir í færi.
Elín Klara Þorkelsdóttir í færi. Ljósmynd/Jon Forberg

Að lokum munaði sex mörkum í hálfleik, 19:13, og gátu allir í höllinni í Stuttgart séð hvað var að angra íslenska liðið. Ísland var aðeins með tvö varin skot allan hálfleikinn og Serbar skoruðu af vild. Fínn sóknarleikur hinum megin dugði skammt.

Liðin skiptust á mörkum framan af í seinni hálfleik og var staðan 23:17 þegar tíu mínútur voru búnar. Þá kom fínn kafli hjá Íslandi sem minnkaði muninn í fjögur mörk, 25:21. Hafdís fór að verja mun betur og vörnin stóð sömuleiðis betur en í fyrri hálfleik.

Serbía tók leikhlé í kjölfarið en Elín Rósa Magnúsdóttir minnkaði muninn í þrjú mörk, 25:22. Íslenska áhlaupið hélt áfram og Díana Dögg Magnúsdóttir minnkaði muninn í tvö mörk, 25:23, þegar átta mínútur voru til leiksloka.

Lovísa Thompson skorar sitt fyrsta mark á stórmóti í kvöld.
Lovísa Thompson skorar sitt fyrsta mark á stórmóti í kvöld. Ljósmynd/Jon Forberg

Matthildur Lilja Jónsdóttir fékk rautt spjald í næstu sókn og Serbar fengu víti. Það varði Hafdís og Arnar Pétursson tók leikhlé. Voru þá sjö mínútur eftir og allt galopið. Þórey Anna Ásgeirsdóttir skoraði 24. mark Íslands í næstu sókn og munaði þá aðeins einu mark og enn rúmar fimm mínútur eftir.

Serbía komst í 26:24 þegar fjórar mínútur voru eftir. Elín Klara Þorkelsdóttir minnkaði muninn aftur í eitt mark í næstu sókn, 26:25. Serbar skoruðu næsta mark og munaði tveimur mörkum þegar 130 sekúndur voru eftir. Katrín Tinna Jensdóttir minnkaði muninn aftur í eitt mark þegar mínúta var eftir, 27:26.

Dana Björg Guðmundsdóttir
Dana Björg Guðmundsdóttir Ljósmynd/Jon Forberg
Thea Imani Sturludóttir sækir að serbneska markinu.
Thea Imani Sturludóttir sækir að serbneska markinu. Ljósmynd/Jon Forberg

Ísland fékk tækifæri til að jafna í lokasókninni en það tókst ekki og tap með minnsta mun varð raunin.

Katarina Krpez Slezak og Jovana Skrobic reyndust Íslandi erfiðar og skoruðu sjö mörk hvor. 

Íslenska liðið fagnar marki.
Íslenska liðið fagnar marki. Ljósmynd/Jon Forberg
Íslenska liðið syngur þjóðsönginn í kvöld.
Íslenska liðið syngur þjóðsönginn í kvöld. Ljósmynd/Jon Forberg
Elísa Elíasdóttir er mætt aftur eftir meiðsli. Hún hitar hér …
Elísa Elíasdóttir er mætt aftur eftir meiðsli. Hún hitar hér upp í Stuttgart í kvöld. Ljósmynd/Jon Forberg




Serbía 27:26 Ísland opna loka
60. mín. Jovana Risovic (Serbía) varði skot Þetta er grátlegt! Þórey Anna fær sendingu frá Díönu og kemur aftur úr horninu en Risovic ver aftur frá henni. Þetta er að skila Serbum sigur.
mbl.is
