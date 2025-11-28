Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 28.11.2025 | 9:03

Herbergisfélagar og í sama námi

Elín Klara ræðir við mbl.is.
Elín Klara ræðir við mbl.is. Ljósmynd/Jon Forberg
Elín Klara Þorkelsdóttir og Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín eru herbergisfélagar á HM kvenna í handbolta. Þær þekkja það vel að vera saman í herbergi frá því þær voru saman í yngri landsliðunum.

„Við vorum saman í yngri landsliðunum líka og þekkjumst mjög vel. Við erum rosalega góðar saman. Við tengjum vel og erum í sama námi líka. Við erum frábærar vinkonur og hún er yndisleg,“ sagði Elín við mbl.is um herbergisfélagann og hélt áfram:

„Við erum í vélaverkfræði í HR. Hún er að taka sama áfanga núna og ég tók í fyrra á EM. Vélaverkfræðingar gera margt, vinna á verkfræðistofum og ýmislegt. Ég hef áhuga á náminu og svo sjáum hvað setur,“ sagði Elín.

