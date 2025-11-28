Hrósaði íslenska liðinu

Tamara Kocic, leikmaður serbneska landsliðsins í handbolta, á von á erfiðum leik á móti Íslandi á HM kvenna sem hefst klukkan 19.30 í kvöld.
Serbía er með tvö stig í C-riðli eftir sigur á Úrúgvæ í fyrsta leik en Ísland er án stiga eftir tap á móti Þýskalandi.
„Við getum unnið þær og vonandi náum við í stigin tvö,“ sagði Kocic við Sportal í heimalandinu.
„Ég hlakka til að spila leikinn því hann verður eflaust mjög spennandi og barátta fram að lokaflauti. Ísland spilaði mjög vel á móti Þýskalandi og við verðum að fara varlega í leikinn,“ bætti hún við.