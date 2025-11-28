Kom sjálfri mér á óvart

„Þetta var rosaleg upplifun,“ sagði Alexandra Líf Arnarsdóttir, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is um leik Íslands og Þýskalands, fyrsta leik beggja liða á HM.
Leikurinn var hennar fyrsti á stórmóti en hún kom óvænt inn í HM-hópinn stuttu fyrir mótið þegar Elísa Elíasdóttir meiddist.
„Það er ekkert víst að maður spili stærri leiki en þetta eða með svona mörgum áhorfendum. Ég er þakklát fyrir að fá þessa upplifun,“ sagði Alexandra.
Henni leið vel í krefjandi leik, þar sem höllin var troðfull af stuðningsfólki Þýskalands.
„Ég kom sjálfri mér svolítið á óvart. Ég hélt ég yrði stressaðri en mér leið vel. Það var smá stress í byrjun en með tímanum leið mér ótrúlega vel. Þetta var mjög gaman,“ sagði Alexandra.