Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 28.11.2025 | 22:16

Öskruðum eins og við gátum á bekknum

Alfa Brá, númer 34, fagnar á bekknum í kvöld.
Alfa Brá, númer 34, fagnar á bekknum í kvöld. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

[email protected]

„Hjartað sló hratt,“ sagði Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín, leikmaður íslenska landsliðsins í handbolta, eftir tapið grátlega gegn því serbneska í öðrum leik liðanna á HM í Stuttgart í kvöld.

Grátlegur endir á magnaðri endurkomu
Frétt af mbl.is

Grátlegur endir á magnaðri endurkomu

Ísland var sex mörkum undir í hálfleik en var hársbreidd frá því að jafna í lokasókninni.

„Stelpurnar stóðu sig rosalega vel, sérstaklega í vörninni og Hafdís í markinu. Þetta var mjög stressandi að horfa á. Við öskruðum eins og við gátum á bekknum. Varnarleikurinn og markvarslan voru frábær í seinni hálfleik,“ sagði hún.

Alfa var í byrjunarliði Íslands á stórmóti í fyrsta skipti og skoraði sitt fyrsta mark á stórmóti.

„Það var geggjað og mikill heiður að fá að byrja inn á. Maður svekkir sig í smá en svo eigum við leik strax á sunnudaginn sem við ætlum að vinna. Það má ekki dvelja of lengi við þennan leik,“ sagði hún.

Ísland vinnur Úrúgvæ í lokaleiknum í riðlinum með spilamennsku eins og í seinni hálfleik.

„Það er engin spurning, við gerum það,“ sagði Alfa Brá.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ógn af auknum umsvifum Rússa „Það má segja að hér ríki eins konar þjóðarsorg“ Vegfarendur leita skjóls í gestastofunni Hagræðingartillögur kynntar í borginni
Fleira áhugavert
Ók með konu á vélarhlífinni Farbannið framlengt um þrjá mánuði Ógn af auknum umsvifum Rússa Segir lýðræðislegt hlutverk fjölmiðla í hættu
Loka