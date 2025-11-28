„Hjartað sló hratt,“ sagði Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín, leikmaður íslenska landsliðsins í handbolta, eftir tapið grátlega gegn því serbneska í öðrum leik liðanna á HM í Stuttgart í kvöld.
Ísland var sex mörkum undir í hálfleik en var hársbreidd frá því að jafna í lokasókninni.
„Stelpurnar stóðu sig rosalega vel, sérstaklega í vörninni og Hafdís í markinu. Þetta var mjög stressandi að horfa á. Við öskruðum eins og við gátum á bekknum. Varnarleikurinn og markvarslan voru frábær í seinni hálfleik,“ sagði hún.
Alfa var í byrjunarliði Íslands á stórmóti í fyrsta skipti og skoraði sitt fyrsta mark á stórmóti.
„Það var geggjað og mikill heiður að fá að byrja inn á. Maður svekkir sig í smá en svo eigum við leik strax á sunnudaginn sem við ætlum að vinna. Það má ekki dvelja of lengi við þennan leik,“ sagði hún.
Ísland vinnur Úrúgvæ í lokaleiknum í riðlinum með spilamennsku eins og í seinni hálfleik.
„Það er engin spurning, við gerum það,“ sagði Alfa Brá.