Risasigur Þýskalands í riðli Íslands

Þýskaland vann risasigur í riðli Íslands.
Þýskaland vann risasigur í riðli Íslands. AFP/Thomas Kienzle

Þýskaland vann risasigur á Úrúgvæ í öðrum leik liðanna í C-riðli Íslands á HM kvenna í handbolta í Stuttgart í kvöld, 38:12. Með sigrinum gulltryggði þýska liðið sér sæti í milliriðli.

Þýska liðið komst í 5:1 og 10:4 og var með undirtökin allan fyrri hálfleik. Staðan eftir hann var 15:7.

Þjóðverjar skoruðu sjö mörk af fyrstu átta í seinni hálfleik og var eftirleikurinn auðveldur fyrir heimakonur, sem héldu áfram að bæta í forskotið allan seinni hálfleikinn.

Nina Engel og Nieke Kühne voru markahæstar í þýska liðinu með sjö mörk og Antje Döll gerði sex. Sex leikmenn Úrúgvæ voru markahæstir með tvö mörk hver.

