Serbneskur miðill fór með rangt mál um Ísland

Serbneski miðilinn RTS fjallar um leik Íslands og Serbíu á HM kvenna í handbolta sem fram fer í Stuttgart í Þýskalandi klukkan 19.30 í kvöld.
Í grein miðilsins kemur fram að Serbía eigi góða möguleika gegn Íslandi í kvöld og að leikurinn sé afar mikilvægur.
Þá er lauslega farið yfir íslenska hópinn og í greininni kemur fram að þær Elín Rósa Magnúsdóttir, Díana Dögg Magnúsdóttir og Andrea Jacobsen séu einu leikmenn íslenska liðsins sem spila fyrir erlend félagslið.
Það er ekki rétt því Dana Björg Guðmundsdóttir leikur með Volda í Noregi og Elín Klara Þorkelsdóttir er leikmaður Sävehof í Svíþjóð.