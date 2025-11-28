Útgeislun, samstaða og fengum húsið með

„Maður er drullusvekktur, það er engin spurning,“ sagði Arnar Pétursson, landsliðsþjálfari kvenna í handbolta, í samtali við mbl.is eftir eins marks tap gegn Serbíu í öðrum leik liðanna á HM í Stuttgart í kvöld.
Íslenska liðið var sex mörkum undir gegn sterku liði Serbíu en að lokum munaði hársbreidd á því að liðið myndi ná í sitt fyrsta stig á HM. Síðasta færi leiksins fór forgörðum.
„Á sama tíma er maður stoltur af liðinu. Mér fannst frammistaðan heilt yfir mjög góð. Auðvitað var margt erfitt í fyrri hálfleik þegar við fengum þennan þunga frá þeim á okkur. Við vorum í basli með það.
Svarið í seinni hálfleik var glæsilegt. Það var útgeislun, samstaða og við fengum húsið með okkur. Þetta var eins og á heimavelli í seinni hálfleik og ég er stoltur af því,“ sagði Arnar.
Hann er skiljanlega ósáttur við fyrri hálfleikinn, þar sem Serbía skoraði nánast úr hverri einustu sókn.
„Ég þarf að skoða hvernig við lögðum þetta upp. Við töluðum mikið um línumanninn þeirra og hve frábær hann er en kannski gerðum við of mikið af því. Skytturnar þeirra voru með meira svæði og þær gengu á lagið.
Við breyttum því í seinni hálfleik. Við erum með ungt lið og stelpurnar eiga hrós skilið. Þær breyttu um takt. Við fáum þrjú góð færi til að jafna og fá meira út úr leiknum. Ég ætla ekki að dvelja of lengi við það. Við fáum mikla reynslu úr þessum leik.
Nú er verkefnið að koma okkur í milliriðil með því að vinna næsta leik og fá fleiri svona leiki. Þetta eru leikir sem gagnast okkur á þeirri vegferð sem við erum á. Það er gríðarlega mikilvægt,“ sagði Arnar en Ísland leikur við Úrúgvæ á laugardag í úrslitaleik um sæti í milliriðli.