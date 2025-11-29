„Ég fékk gæsahúð um allan líkamann því ég bjóst ekki við því að fá þetta færi. Þetta var skemmtileg upplifun,“ sagði Lovísa Thompson, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is um sitt fyrsta mark á stórmóti.
Lovísa skoraði tvö mörk gegn Serbíu á HM í gær og voru það fyrstu mörkin hennar á hennar fyrsta stórmóti. Mikil stemning var í höllinni í Stuttgart.
„Þetta var eins og að vera á heimavelli og það var mjög skemmtilegt. Maður heyrði stuðninginn.“
Serbía var með sex marka forskot í hálfleik en Ísland var hársbreidd frá því að jafna í blálokin.
„Við lögðum upp með meiri hörku í seinni hálfleik. Við viljum vera þekktar fyrir hana. Við gefum ekki tommu eftir og eigum ekki að sína þessu liði neina virðingu inni á vellinum. Vonandi höldum við áfram á þessari braut,“ sagði Lovísa.