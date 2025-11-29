Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 29.11.2025 | 21:00

Fékk gæsahúð um allan líkamann

Lovísa Thompson skorar sitt fyrsta mark á stórmóti.
Lovísa Thompson skorar sitt fyrsta mark á stórmóti. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

„Ég fékk gæsahúð um allan líkamann því ég bjóst ekki við því að fá þetta færi. Þetta var skemmtileg upplifun,“ sagði Lovísa Thompson, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is um sitt fyrsta mark á stórmóti.

Lovísa skoraði tvö mörk gegn Serbíu á HM í gær og voru það fyrstu mörkin hennar á hennar fyrsta stórmóti. Mikil stemning var í höllinni í Stuttgart.  

„Þetta var eins og að vera á heimavelli og það var mjög skemmtilegt. Maður heyrði stuðninginn.“

Serbía var með sex marka forskot í hálfleik en Ísland var hársbreidd frá því að jafna í blálokin.

„Við lögðum upp með meiri hörku í seinni hálfleik. Við viljum vera þekktar fyrir hana. Við gefum ekki tommu eftir og eigum ekki að sína þessu liði neina virðingu inni á vellinum. Vonandi höldum við áfram á þessari braut,“ sagði Lovísa.

