„Gærkvöldið var erfitt og þungt. Við fórum seint að sofa og það var erfitt að ná sér niður,“ sagði Lovísa Thompson, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is.
Ísland tapaði fyrir Serbíu með einu marki á HM í gær eftir að hafa verið sex mörkum undir í hálfleik. Íslenska liðið fékk tækifæri til að jafna í lokasókninni en það tókst ekki.
„Við þurfum að fara upp með hausinn og halda áfram, eins og alltaf í þessum bolta,“ bætti hún við.
„Það er alltaf geggjað að vera komin á þann stað sem við vorum komnar á, tala svo saman um að gera betur og standa síðan við það,“ sagði Lovísa.