Gærkvöldið var erfitt og þungt

Lovísa Thompson ræðir við mbl.is í dag.
Lovísa Thompson ræðir við mbl.is í dag. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

„Gærkvöldið var erfitt og þungt. Við fórum seint að sofa og það var erfitt að ná sér niður,“ sagði Lovísa Thompson, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is.

Ísland tapaði fyrir Serbíu með einu marki á HM í gær eftir að hafa verið sex mörkum undir í hálfleik. Íslenska liðið fékk tækifæri til að jafna í lokasókninni en það tókst ekki.

„Við þurfum að fara upp með hausinn og halda áfram, eins og alltaf í þessum bolta,“ bætti hún við.

„Það er alltaf geggjað að vera komin á þann stað sem við vorum komnar á, tala svo saman um að gera betur og standa síðan við það,“ sagði Lovísa.

