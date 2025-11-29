Nokkrir leikmenn Íslands brotnuðu niður

„Það var erfitt að ná sér niður,“ sagði Sandra Erlingsdóttir, landsliðsfyrirliði í handbolta, í samtali við mbl.is um leikinn við Serbíu á HM í gær. Ísland tapaði með einu marki eftir að hafa verið sex mörkum undir í hálfleik og fengið tækifæri til að jafna í blálokin.
„Maður var ótrúlega svekktur en samt svo stoltur af liðinu á sama tíma. Þetta voru mjög blendnar tilfinningar og það var erfitt að sofna. Við vorum að spjalla lengi saman, bæði um leikinn en svo líka eitthvað allt annað. Ég setti svo einn góðan þátt á og sofnaði,“ sagði hún.
Eins og gefur að skilja voru leikmenn mjög svekktir í leikslok eftir að hafa verið einstaklega nálægt því að ná í stórkostlegt jafntefli.
„Þegar við fórum að stúkunni brotnuðu nokkrar niður. Þetta tók greinilega mikið á andlega og líkamlega og dagurinn í dag fór að vinna okkur úr því og koma okkur í gírinn fyrir leikinn á móti Úrúgvæ á morgun.
Við skoðum þær betur í dag. Þær kunna alveg handbolta og við þurfum að mæta vel í leikinn. Ef við spilum eins og við höfum verið að gera þá vinnum við en við verðum líka að gera það,“ sagði Sandra.