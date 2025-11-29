Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 29.11.2025 | 22:00

Við erum algjörir jólasveinar

Thea Imani Sturludóttir ræðir við mbl.is með bros á vör.
Thea Imani Sturludóttir ræðir við mbl.is með bros á vör. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson

Thea Imani Sturludóttir er orðinn einn reynslumesti leikmaður íslenska landsliðsins í handbolta en hún er á sínu þriðja stórmóti með liðinu. Hún kann vel við að vera í leiðtogahlutverki.

„Það er öðruvísi en maður er vanur. Við sem erum reyndar leyfum þessu að koma svolítið náttúrulega til okkar. Við miðlum þeirri reynslu sem við erum með,“ sagði Thea.

Hún og Þórey Anna Ásgeirsdóttir, liðsfélagi hennar hjá Val, eru herbergisfélagar og þar vantar ekki fjörið.

„Við erum algjörir jólasveinar og okkur finnst gaman að sprella. Við viljum hafa góðan anda,“ sagði Thea létt.

