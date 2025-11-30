Forsetabikarinn drepleiðinlegur síðast

Landsliðskonan Elín Rósa Magnúsdóttir var ánægð með leik dagsins á HM í handbolta. Ísland tryggði sér sæti í milliriðli með sigri á Úrúgvæ, 33:19, í þriðja og síðasta leik liðanna í C-riðli í Stuttgart í Þýskalandi í dag.
„Ég er mjög ánægð með leikinn. Þetta krefst mikillar einbeitingar að fara í svona leiki og vita af því hvað gerist ef við vinnum og svo vorum við að spila á móti andstæðing sem spilar svolítið öðruvísi handbolta.
Við vorum mjög vel undirbúnar og það þýðir ekkert að byrja bara á fimmtu mínútu, við þurfum bara að byrja strax og við gerðum það ágætlega. Það kom kannski smá kæruleysi í lokin, sem er kannski bara eðlilegt.“
Leikstíll úrúgvæska liðsins er aðeins frábrugðinn því sem íslenska liðið á að venjast í evrópskum handbolta.
„Það er alveg svolítið öðruvísi. Þær eru með öðruvísi hreyfingar og eru ótrúlega hraðar og spila skemmtilegan bolta.
Það er gaman að spila á móti einhverju öðrum leikstíl. Þær eru ekki eins líkamlega stórar og sterkar en ótrúlega kvikar. Bara mjög gaman,“ sagði hún.
Íslenska liðið náði með sigrinum í dag sínu helsta markmiði sem var að komast í milliriðil. Aðspurð hvort að tapið nauma gegn Serbíu hefði verið olía á eldinn sagði Elín Rósa:
„Já klárlega. Við komum alveg brjálaðar inn í þetta í dag. Okkur fannst Forsetabikarinn drepleiðinlegur á síðasta HM, þannig að við ætluðum ekki að fara þangað aftur.
Þannig að það var klárlega það sem við vorum að hugsa að koma okkur í milliriðla sem var okkar aðalmarkmið.
Milliriðillinn verður mjög spennandi. Þetta er nákvæmlega það sem okkur vantar, að fá að spila hörkuleiki við þjóðir í kringum okkur, þannig við erum mjög spenntar fyrir því,“ sagði Elín Rósa að lokum í samtali við mbl.is.