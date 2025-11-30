Forsetinn brjálaður eftir leikinn við Ísland

Forseti þýska handknattleikssambandsins er allt annað en sáttur eftir leik Íslands og Þýskalands á HM kvenna í handbolta sem fram fór á miðvikudaginn var.
Leikurinn átti að vera sýndur á Eurosport en útsendingin rofnaði eftir aðeins sjö mínútur og gátu Þjóðverjar því ekki séð lið sitt spila upphafsleikinn á stórmóti á heimavelli.
Stærstu sjónvarpsstöðvar Þýskalands tóku ákvörðun um að sýna ekki frá keppninni fyrr en í átta liða úrslitum. Eurosport átti hins vegar að sýna leikinn gegn Íslandi með einhvers konar seinkun en ekki gekk það vel.
„ARD og ZDF huga ekkert að réttlæti. Það er hræðilegt og gerir mig brjálaðan. Ímyndið ykkur ef þetta yrði gert í fótboltanum? Ég vil ekki ímynda mér hvað myndi gerast þá,“ sagði Andreas Michelmann, forseti þýska sambandsins, við Bild.