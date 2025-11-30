Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 30.11.2025 | 9:00

Gat varla staðið í lappirnar

Katrín Anna Ásmundsdóttir var í góðu skapi þegar hún ræddi …
Katrín Anna Ásmundsdóttir var í góðu skapi þegar hún ræddi við mbl.is. Ljósmynd/Jon Forberg

„Það var erfitt og hausinn var á flugi. Það var mikið að hugsa um og við vorum allar frekar lengi að sofna,“ sagði Katrín Anna Ásmundsdóttir, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is um hvernig það var að jafna sig á tapinu nauma fyrir Serbíu á HM á föstudagskvöld.

„Það var ótrúlegt að horfa á þetta. Ég var á bekknum en þetta var rosalegt. Orkan í húsinu var mögnuð. Auðvitað var svekkjandi að ná ekki að jafna en svona er þetta.

Það er miklu erfiðara að vera á bekknum en inni á vellinum á svona augnablikum. Stressið tekur yfir á bekknum og ég gat varla staðið í lappirnar,“ sagði Katrín, sem var ánægð með stuðninginn sem íslenska liðið fékk frá stúkunni.

„Þegar það komu óréttlátir dómar t.d. stóð stúkan öll upp. Hún var með okkur í liði.“

Katrín er á sínu öðru stórmóti en hún var einnig með á EM fyrir ári síðan. Sú reynsla er dýrmæt.

„Það er fínt að vera komin með smá reynslu og vera komin betur inn í hópinn. Það var svolítið erfitt að vera glæný í fyrra en nú erum við orðnar betri vinkonur, samveran er þægilegri og líka undirbúningur fyrir leiki,“ sagði Katrín.

Leikmenn Íslands voru súrir eftir leikinn gegn Serbíu.
Leikmenn Íslands voru súrir eftir leikinn gegn Serbíu. Ljósmynd/Jon Forberg
mbl.is
Fleira áhugavert
Lögregla sótti dreng eftir langa bið eftir strætó Forsendur fyrir rekstri fréttastofu að bresta Björguðu ferðamönnum sem voru fastir „Það má segja að hér ríki eins konar þjóðarsorg“
Fleira áhugavert
Sýn reynir á lögmæti ákvörðunar Fjarskiptastofu Björguðu ferðamönnum sem voru fastir Gul viðvörun vegna snjókomu Hlakkar til að fara „varlega og vandlega“ með embættið