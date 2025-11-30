„Það var erfitt og hausinn var á flugi. Það var mikið að hugsa um og við vorum allar frekar lengi að sofna,“ sagði Katrín Anna Ásmundsdóttir, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is um hvernig það var að jafna sig á tapinu nauma fyrir Serbíu á HM á föstudagskvöld.
„Það var ótrúlegt að horfa á þetta. Ég var á bekknum en þetta var rosalegt. Orkan í húsinu var mögnuð. Auðvitað var svekkjandi að ná ekki að jafna en svona er þetta.
Það er miklu erfiðara að vera á bekknum en inni á vellinum á svona augnablikum. Stressið tekur yfir á bekknum og ég gat varla staðið í lappirnar,“ sagði Katrín, sem var ánægð með stuðninginn sem íslenska liðið fékk frá stúkunni.
„Þegar það komu óréttlátir dómar t.d. stóð stúkan öll upp. Hún var með okkur í liði.“
Katrín er á sínu öðru stórmóti en hún var einnig með á EM fyrir ári síðan. Sú reynsla er dýrmæt.
„Það er fínt að vera komin með smá reynslu og vera komin betur inn í hópinn. Það var svolítið erfitt að vera glæný í fyrra en nú erum við orðnar betri vinkonur, samveran er þægilegri og líka undirbúningur fyrir leiki,“ sagði Katrín.