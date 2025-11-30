Geðveikt að sjá þær í stúkunni

Það komast fá önnur áhugamál en handbolti að hjá landsliðskonunni Katrínu Önnu Ásmundsdóttur. Hún er uppalin hjá Gróttu en skipti yfir til Fram fyrir tímabilið og er nú á sínu öðru stórmóti.
„Ekkert,“ sagði Katrín og hló er blaðamaður mbl.is spurði hana hvað hún gerði þegar hún er ekki í handbolta.
„Lífið er svolítið handbolti fyrir mér. Annars eru það bara skóli og vinir,“ bætti hún við.
Katrín er að læra hugbúnaðarverkfræði meðfram því að spila handbolta. En hvað gera hugbúnaðarverkfræðingar?
„Þeir vinna oft í verkefnastjórnum eða einhverju tengdu hugbúnaði eða forritun,“ útskýrði Katrín.
Það er nóg að gera hjá leikmönnum á stórmót.
„Maður fær eitthvað af pásum en þær eru ekki langar. Maður er ekki að sitjast niður og gera mikið af viti. Annars er þetta fínt.
Við fengum þau fyrirmæli að vera ekkert of mikið að þvælast um borgina, frekar að hvílast og vera með fjölskyldunni,“ sagði Katrín og bætti við að amma sín og frænka væru mætt til Þýskalands.
„Ég sá þær í stúkunni og það var geðveikt. Að heyra Íslendingana syngja þjóðsönginn með okkur var æðislegt,“ sagði Katrín.