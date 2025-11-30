„Það var ótrúlega erfitt að ná sér niður,“ sagði Hafdís Renötudóttir, markvöður íslenska landsliðsins í handbolta, í samtali við mbl.is eftir eins marks tap gegn Serbíu á HM í handbolta.
„Ég get ekki sagt hvenær ég fór að sofa. Ég er þreytt og illa sofin en við jöfnum okkur og við verðum klár í leikinn í dag,“ sagði Hafdís.
Serbía var sex mörkum yfir í hálfleik en Ísland var hársbreidd frá því að jafna á lokasekúndunum.
„Þetta var næstum því og við finnum enn meira núna hversu sárt þetta var. Ef við hefðum byrjað einni mínútu fyrr eða fengið tvær mínútur í viðbót hefði þetta farið öðruvísi,“ sagði hún.
Hafdís náði sér ekki almennilega á strik í fyrri hálfleik en spilaði stórkostlega vel í seinni hálfleik.
„Þetta snýst um blöndu af geðveiki, kæruleysi og sjálfstrausti. Við þurftum að fara gegn planinu okkar og þær gerðu allt gegn því sem þær eru vanar að gera. Við fórum í einhvern gír í seinni hálfleik og það virkaði.“
Hafdís var valin maður leiksins í leikslok og það virtist koma henni á óvart.
„Það kom mér smá á óvart. Ég hélt það væri venjan að leikmaður sigurliðsin fengi þetta en ég er ótrúlega stolt af þessu. Það er mikill heiður en það eru aðrir sem spiluðu vel.“
Uppselt var á leikinn og fögnuðu þýskir stuðningsmenn með þeim íslensku þegar íslenska liðið náði glæsilegu áhlaupi í lokin.
„Það var ótrúleg tilfinning að fá heila höll með þér. Á móti Þýskalandi voru allir á móti okkur en það var nokkurn vegin sami fjöldi sem héldu með okkur á móti Serbíu. Við tökum það með okkur. Þetta var geðveikt en samt svo ömurlegt,“ sagði Hafdís.