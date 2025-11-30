Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 30.11.2025 | 17:40

Get varla lýst því hvernig þetta var

Rakel Oddný skorar í dag.
Rakel Oddný skorar í dag. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

„Þetta var ógeðslega skemmtilegur leikur,“ sagði Rakel Oddný Guðmundsdóttir, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is eftir sigurinn örugga á Úrúgvæ á HM í dag en sigurinn tryggði íslenska liðinu sæti í milliriðli.

„Við byrjuðum mjög vel þar sem við tókum bæði Þýskalandsleikinn og Serbíuleikinn með okkur í þetta verkefni. Við komum til þess að sigra og við gerðum það.“

Rakel er á sínu fyrsta stórmóti og hún fékk að spila nokkuð mikið í dag. Hún skoraði tvö mörk og stóð fyrir sínu.

Rakel ræðir við mbl.is eftir leik.
Rakel ræðir við mbl.is eftir leik. Ljósmynd/Jon Forberg

„Ég get varla lýst því hvernig þetta var. Þetta var geðveikt gaman. Stemningin í liðinu var virkilega góð og ekki síðri í stúkunni. Ég vil þakka öllum Íslendingunum fyrir að koma. Það var geðveikt að fá þá upp í stúku.“

Rakel skoraði magnað mark þegar hún greip boltann alveg við vítateiginn eftir langa sendingu fram frá Hafdísi Renötudóttir og skaut nánast í sömu hreyfingu.

„Ég ætlaði að grípa þennan bolta. Ég ætlaði að ná þessum bolta og skora,“ sagði Rakel brosandi.

Næst á dagskrá eru milliriðlar í Dortmund og er fyrsti leikur á þriðjudaginn kemur. „Við erum allar mjög spenntar. Ef við mætum svona inn í alla leiki þá eigum við góða möguleika,“ sagði Rakel.

