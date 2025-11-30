Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 30.11.2025 | 8:00

Hvers vegna var peningaseðill á vellinum?

Stöðva þurfti leikinn við Þýskaland í augnablik vegna seðilsins.
Stöðva þurfti leikinn við Þýskaland í augnablik vegna seðilsins. Ljósmynd/Jon Forberg

Peningaseðill sem féll á völlinn í leik Íslands og Þýskalands í fyrsta leik liðanna á HM kvenna í handbolta vakti mikla athygli.

Hafliði Breiðfjörð náði myndum af dómurum leiksins fjarlægja seðilinn af vellinum og birtist frétt á handbolta.is þess efnis.

Ekki var um neitt mútumál að ræða og hefur seðilinn eðlilegar skýringar. Seðilinn er ekki raunverulegur peningaseðill heldur var honum dreift á tónleikum Dardan í sömu höll og Ísland leikur í.

Festist seðilinn uppi í lofti hallarinnar og leystist í miðjum leik og fell til jarðar. TV2 í Danmörku greinir frá.

