Hvers vegna var peningaseðill á vellinum?

Peningaseðill sem féll á völlinn í leik Íslands og Þýskalands í fyrsta leik liðanna á HM kvenna í handbolta vakti mikla athygli.
Hafliði Breiðfjörð náði myndum af dómurum leiksins fjarlægja seðilinn af vellinum og birtist frétt á handbolta.is þess efnis.
Ekki var um neitt mútumál að ræða og hefur seðilinn eðlilegar skýringar. Seðilinn er ekki raunverulegur peningaseðill heldur var honum dreift á tónleikum Dardan í sömu höll og Ísland leikur í.
Festist seðilinn uppi í lofti hallarinnar og leystist í miðjum leik og fell til jarðar. TV2 í Danmörku greinir frá.