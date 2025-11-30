Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 30.11.2025 | 16:11

Ísland gegn Færeyjum á HM á þriðjudaginn?

Ísland tapaði fyrir Færeyjum í undankeppni EM í síðasta mánuði. …
Ísland tapaði fyrir Færeyjum í undankeppni EM í síðasta mánuði. Liðin mætast nú í milliriðli á HM. mbl.is/Birta Margrét

Svartfjallaland, Færeyjar og Spánn verða mótherjar Íslands í milliriðli heimsmeistaramóts kvenna í handknattleik.

Milliriðillinn fer fram í Dortmund og hefst á þriðjudaginn en síðan er leikið á fimmtudag og laugardag.

Færeyjar unnu Paragvæ auðveldlega í lokaumferðinni í dag, 36:25, og tryggðu sér sæti í milliriðlinum en Spánn og Svartfjallaland mætast í kvöld.

Þar ræðst leikjaniðurröðunin í milliriðlinum en Ísland byrjar gegn liðinu sem endar í öðru sæti D-riðils, sigurvegaranum á fimmtudaginn og liðinu í þriðja sæti á laugardaginn.

Ef Spánn nær ekki að vinna Svartfjallaland mun Ísland leika við Færeyinga á þriðjudaginn, við Svartfellinga á fimmtudaginn og Spánverja á laugardaginn.

Fyrir leikinn í kvöld eru Svartfjallaland og Færeyjar með 4 stig en Spánverjar eru með 2 stig.

mbl.is
