Ísland gegn Færeyjum á HM á þriðjudaginn?

Svartfjallaland, Færeyjar og Spánn verða mótherjar Íslands í milliriðli heimsmeistaramóts kvenna í handknattleik.
Milliriðillinn fer fram í Dortmund og hefst á þriðjudaginn en síðan er leikið á fimmtudag og laugardag.
Færeyjar unnu Paragvæ auðveldlega í lokaumferðinni í dag, 36:25, og tryggðu sér sæti í milliriðlinum en Spánn og Svartfjallaland mætast í kvöld.
Þar ræðst leikjaniðurröðunin í milliriðlinum en Ísland byrjar gegn liðinu sem endar í öðru sæti D-riðils, sigurvegaranum á fimmtudaginn og liðinu í þriðja sæti á laugardaginn.
Ef Spánn nær ekki að vinna Svartfjallaland mun Ísland leika við Færeyinga á þriðjudaginn, við Svartfellinga á fimmtudaginn og Spánverja á laugardaginn.
Fyrir leikinn í kvöld eru Svartfjallaland og Færeyjar með 4 stig en Spánverjar eru með 2 stig.