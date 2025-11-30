Jólaskraut í fyrra og HM í ár

Þórey Anna Ásgeirsdóttir er mætt á sitt annað stórmót á ferlinum en hún er á meðal leikmanna Íslands á HM í handbolta í Þýskalandi.
Hún fór á HM fyrir tveimur árum en var ekki með á EM í fyrra. Hún var staðráðin í að fara á annað stórmót á ferlinum.
„Ekki spurning. Þetta eru stóru augnablikin og maður er í þessu fyrir þessa leiki. Það er annað andrúmsloft á stórmótum. Það er öðruvísi upplifun og forréttindi að fá að vera með í þessu,“ sagði Þórey.
En hvernig var þetta fyrir ári heima í stofu?
„Ég fylgdist vel með þessu í sjónvarpinu fyrir ári. Ætli ég hafi ekki verið að skreyta fyrir jólin og á æfingum með Val. Ég fann mér eitthvað að gera,“ sagði hún.