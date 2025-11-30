Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 30.11.2025 | 11:00

Jólaskraut í fyrra og HM í ár

Þórey Anna ræðir við mbl.is.
Þórey Anna ræðir við mbl.is. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

Þórey Anna Ásgeirsdóttir er mætt á sitt annað stórmót á ferlinum en hún er á meðal leikmanna Íslands á HM í handbolta í Þýskalandi.

Hún fór á HM fyrir tveimur árum en var ekki með á EM í fyrra.  Hún var staðráðin í að fara á annað stórmót á ferlinum.

„Ekki spurning. Þetta eru stóru augnablikin og maður er í þessu fyrir þessa leiki. Það er annað andrúmsloft á stórmótum. Það er öðruvísi upplifun og forréttindi að fá að vera með í þessu,“ sagði Þórey.

En hvernig var þetta fyrir ári heima í stofu?

„Ég fylgdist vel með þessu í sjónvarpinu fyrir ári. Ætli ég hafi ekki verið að skreyta fyrir jólin og á æfingum með Val. Ég fann mér eitthvað að gera,“ sagði hún.

