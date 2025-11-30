Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 30.11.2025 | 13:07

Leikmannahópurinn fyrir úrslitaleikinn klár

Ísland mætir Úrúgvæ í dag.
Ísland mætir Úrúgvæ í dag. Ljósmynd/Jon Forberg

Ísland leikur við Úrúgvæ í úrslitaleik um sæti í milliriðli HM kvenna í handbolta klukkan 14.30. Arnar Pétursson landsliðsþjálfari hefur valið sextán manna leikmannahóp fyrir leikinn.

Liðið er óbreytt frá leiknum við Serbíu, þrátt fyrir að Andrea Jacobsen sé komin inn í leikmannahópinn á mótinu eftir meiðsli. Hún og Alexandra Líf Arnarsdóttir hvíla í dag. 

Leikmannahópur Íslands: 

Markverðir: 
Hafdís Renötudóttir, Valur (72/5)
Sara Sif Helgadóttir, Haukar (16/0)

Aðrir leikmenn:
Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín, Fram (12/8)
Dana Björg Guðmundsdóttir, Volda (15/32)
Díana Dögg Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe (68/91)
Elín Klara Þorkelsdóttir, Sävehof (29/104)
Elín Rósa Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe (34/66)
Elísa Elíasdóttir, Valur (25/19)
Katrín Anna Ásmundsdóttir, Fram (16/27)
Katrín Tinna Jensdóttir, ÍR (30/25)
Lovísa Thompson, Valur (33/68)
Matthildur Lilja Jónsdóttir, ÍR (4/0)
Rakel Oddný Guðmundsdóttir, Haukar (6/3)
Sandra Erlingsdóttir, ÍBV (41/169)
Thea Imani Sturludóttir, Valur (94/208)
Þórey Anna Ásgeirsdóttir, Valur (50/74)

mbl.is
