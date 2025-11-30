Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 30.11.2025 | 22:35

Leiktímar komnir hjá íslenska landsliðinu á HM

Ísland mætir Svartfjallalandi í fyrsta leiknum á þriðjudag.
Ísland mætir Svartfjallalandi í fyrsta leiknum á þriðjudag. Ljósmynd/Jon Forberg

Alþjóða handknattleikssambandið, IHF, hefur birt leiktímana í milliriðli Íslands á heimsmeistaramóti kvenna en keppni í riðlinum hefst á þriðjudaginn.

Ísland mætir Svartfjallalandi klukkan 17 á þriðjudaginn í Dortmund. Á undan, kl. 14.30, mætast Spánn og Serbía, og um kvöldið klukkan 19.30 mætast Þýskaland og Færeyjar.

Ísland mætir Spáni klukkan 19.30 á fimmtudagskvöldið í Dortmund. Serbía og Færeyjar leika klukkan 14.30 og leikur Svartfjallalands og Þýskalands hefst klukkan 17.

Loks fer grannaslagur Íslands og Færeyja fram á laugardagskvöldið klukkan 19.30 en það er lokaleikur milliriðilsins. Svartfjallaland mætir Serbíu klukkan 14.30 og leikur Spánar og Þýskalands hefst klukkan 17.

Þýskaland byrjar milliriðilinn með 4 stig, Spánn, Svartfjallaland, Færeyjar og Serbía eru með 2 stig hvert en Ísland byrjar riðilinn án stiga.

mbl.is
