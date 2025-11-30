Ljóst hver mótherjinn er á þriðjudaginn

Ísland mætir Svartfjallalandi í fyrsta leik milliriðils heimsmeistaramóts kvenna í handknattleik í Dortmund á þriðjudag en það varð ljóst nú undir kvöld.
Spánn vann þá Svartfjallaland, 31:26, og tryggði sér sigur í D-riðlinum. Spánn, Svartfjallaland og Færeyjar fengu öll 4 stig en markatalan milli þeirra innbyrðis ræður og þar með er Svartfjallaland í öðru sæti og Færeyjar í því þriðja, en öll liðin fara áfram með 2 stig.
Úr C-riðlinum fara áfram Þýskaland með 4 stig, Serbía með 2 stig og Ísland fer stigalaust áfram og byrjar því milliriðilinn í sjötta og neðsta sæti.
Ísland mun þar með mæta Svartfjallalandi á þriðjudaginn, Spáni á fimmtudaginn og loks Færeyjum í lokaumferðinni á laugardaginn.
Tvö efstu liðin í milliriðlinum komast síðan í átta liða úrslitin.