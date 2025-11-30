Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 30.11.2025 | 18:45

Ljóst hver mótherjinn er á þriðjudaginn

Ísland leikur næst á þriðjudag og þá er Svartfjallaland mótherjinn.
Ísland leikur næst á þriðjudag og þá er Svartfjallaland mótherjinn. Ljósmynd/Jon Forberg

Ísland mætir Svartfjallalandi í fyrsta leik milliriðils heimsmeistaramóts kvenna í handknattleik í Dortmund á þriðjudag en það varð ljóst nú undir kvöld.

Spánn vann þá Svartfjallaland, 31:26, og tryggði sér sigur í D-riðlinum. Spánn, Svartfjallaland og Færeyjar fengu öll 4 stig en markatalan milli þeirra innbyrðis ræður og þar með er Svartfjallaland í öðru sæti og Færeyjar í því þriðja, en öll liðin fara áfram með 2 stig.

Úr C-riðlinum fara áfram Þýskaland með 4 stig, Serbía með 2 stig og Ísland fer stigalaust áfram og byrjar því milliriðilinn í sjötta og neðsta sæti.

Ísland mun þar með mæta Svartfjallalandi á þriðjudaginn, Spáni á fimmtudaginn og loks Færeyjum í lokaumferðinni á laugardaginn.

Tvö efstu liðin í milliriðlinum komast síðan í átta liða úrslitin.

mbl.is
Fleira áhugavert
600 þúsund krónum ríkari eftir ferð í Silfurskálann Kviknaði í snjóruðningstæki á Keflavíkurflugvelli Foreldrar upplifa áhugaleysi og brenna út Þokkalegasta vetrarveður í kortunum
Fleira áhugavert
Vegir líklega flughálir Rússland veit að NATO er tilbúið „Tilefnislaus árás á venesúelsku þjóðina“ Sýn reynir á lögmæti ákvörðunar Fjarskiptastofu