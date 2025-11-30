„Mér fannst við gera þetta vel og fagmannlega,“ sagði Þórey Anna Ásgeirsdóttir, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is eftir sigurinn örugga á Úrúgvæ á HM í dag. Með sigrinum tryggði Ísland sér sæti í milliriðli í Dortmund.
„Við vissum að við myndum ná markmiðum okkar ef við myndum vinna þennan leik og það var gulrótin,“ sagði Þórey.
Hún átti flottan leik í dag og var greinilega fljót að jafna sig á vonbrigðunum sem fylgdu því að skora ekki úr lokaskotinu í eins marks tapi á móti Serbíu í síðasta leik.
„Maður hugsaði þetta um kvöldið og var reið og sár. Maður fór í gegnum allar þessar tilfinningar en svo er það bara næsti leikur, næsta mark og allt það. Ég myndi allan daginn taka þetta skot aftur,“ sagði hún.
Alls komust ellefu leikmenn Íslands á blað í leiknum, sem Þórey naut þess að spila. Það er þó öðruvísi að spila á móti Úrúgvæ en liðum frá Evrópu.
„Við rúlluðum vel á liðinu og það gekk vel. Þetta var skemmtilegur leikur að spila. Þetta er samt alltaf skrítið. Þetta eru mikið sneggri leikmenn og stundum var erfitt að ná þeim. Þetta er nýtt og maður þarf mikla einbeitingu í svona leiki,“ sagði hún.
Þórey var í íslenska liðinu á HM fyrir tveimur árum. Þá komst liðið ekki í milliriðil en vann að lokum Forsetabikarinn, keppni þeirra liða sem ekki komust í milliriðil.
„Þetta er geðveikt. Þetta er svo miklu skemmtilegra en Forsetabikarinn. Þetta eru allt leikir sem við eigum að geta unnið sem gerir úrslitin á móti Serbíu meira svekkjandi, sagði Þórey.