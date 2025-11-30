Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 30.11.2025 | 9:30

Minntum hana á að hún er geggjuð

Hafdís fór á kostum í seinni hálfleik.
Hafdís fór á kostum í seinni hálfleik. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

Hafdís Renötudóttir átti stórleik í marki Íslands gegn Serbíu á HM í handbolta á föstudagskvöld. Átti hún stóran þátt í því að Ísland var hársbreidd frá því að jafna leikinn í lokin þrátt fyrir það að Serbía væri með sex marka forskot í hálfleik.

Þórey Anna Ásgeirsdóttir fékk fínt færi til að jafna metin í síðustu sókninni en það gekk ekki eftir. Þórey og Hafdís eru liðsfélagar hjá Val.

Hafdís Renötudóttir ræðir við mbl.is.
Hafdís Renötudóttir ræðir við mbl.is. Ljósmynd/Jon Forberg

„Mér finnst Þórey vera ótrúleg og ég mun alltaf treysta Þóreyju fyrir þessu. Hún skorar í 99 prósent tilvika og þá sendirðu áfram á hana. Við knúsuðum hana vel og minntum hana á hvað hún er geggjuð. Hún er drottning,“ sagði Hafdís við mbl.is.

Ísland leikur við Úrúgvæ í dag í úrslitaleik um sæti í milliriðli.

„Mér finnst þetta frekar einfalt. Ef við spilum eins og í seinni hálfleik þá vinnum við þær,“ sagði Hafdís.

