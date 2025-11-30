Sara Sif Helgadóttir stóð í marki íslenska liðsins í síðari hálfleik og varði fimm skot og var með tæplega 30 prósent markvörslu.
Ísland tryggði sér sæti í milliriðli á HM kvenna í handbolta með sigri á Úrúgvæ, 33:19, í þriðja og síðasta leik liðanna í C-riðli í Stuttgart í Þýskalandi í dag.
Sara Sif ræddi við mbl.is að leik loknum.
„Okkur leið vel í dag en þetta var mjög sérstakur handbolti, ef ég á að segja alveg satt. Þetta voru langar varnir sem við þurftum að standa en svo koma þær og sprengja allt í einu upp með mikið af litlum snöggum hreyfingum.
Þannig að við þurftum að hafa einbeitinguna í lagi, en þetta var bara mjög gaman.“
Nú stóðstu þig vel í seinni hluta síðari hálfleiksins. Tók það bara smá tíma fyrir þig að átta þig á því hvernig þær voru að skjóta?
„Þetta er meira bara að komast í snertingu við fyrsta boltann, þá er þetta svolítið komið. Mér fannst þetta vera svolítið þannig leikur.
Þetta er rosalega skrítið. Þær spila mjög hægt og svo setja þær allt í einu upp í annan gír og það koma rosalega hraðar hreyfingar og maður þarf að vera viðbúinn því,“ sagði hún.
Sara Sif spilaði allan seinni hálfleikinn í dag, en hún hafði spilað minna í fyrstu tveimur leikjunum á mótinu.
„Þetta er bara ótrúlega gaman. Ég hefði verið til í að nota tækifærið gegn Serbíu betur, þannig ég er mjög sátt með að hafa komið inn og náð að snerta góða bolta,“ sagði Sara Sif.
Íslenska afgreiddi leikinn fagmannlega í dag og vann á endanum stórsigur.
„Þetta er algjörlega það sem við vildum gera í dag. Við sýndum okkar gæði í dag. Okkur langaði að fara í milliriðil, það var eina sem við vorum að hugsa um í dag.
Það var góð hvatning fyrir okkur að ná að fara í alvöru leiki í stað þess að fara í leiki í forsetabikarnum,“ sagði Sara.
Ísland tapaði naumlega fyrir Serbum með einu marki í síðasta leik og því komu þær særðar inn í leik dagsins.
„Þó að við segjumst vera búnar að jafna okkur á því tapi, þá er það ekki þannig. Maður er ennþá vel pirraður og sár eftir þann leik,“ sagði markvörðurinn að lokum.