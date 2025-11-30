Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 30.11.2025 | 16:47

Mjög sérstakur handbolti

Íslenska liðið þakkar fyrir sig í leikslok.
Íslenska liðið þakkar fyrir sig í leikslok. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

[email protected]

Sara Sif Helgadóttir stóð í marki íslenska liðsins í síðari hálfleik og varði fimm skot og var með tæplega 30 prósent markvörslu.

Ísland tryggði sér sæti í milliriðli á HM kvenna í handbolta með sigri á Úrúgvæ, 33:19, í þriðja og síðasta leik liðanna í C-riðli í Stuttgart í Þýskalandi í dag.

Sara Sif ræddi við mbl.is að leik loknum.  

„Okkur leið vel í dag en þetta var mjög sérstakur handbolti, ef ég á að segja alveg satt. Þetta voru langar varnir sem við þurftum að standa en svo koma þær og sprengja allt í einu upp með mikið af litlum snöggum hreyfingum. 

Sara Sif Helgadóttir í leiknum í dag.
Sara Sif Helgadóttir í leiknum í dag. Ljósmynd/Jon Forberg

Þannig að við þurftum að hafa einbeitinguna í lagi, en þetta var bara mjög gaman.“

Nú stóðstu þig vel í seinni hluta síðari hálfleiksins. Tók það bara smá tíma fyrir þig að átta þig á því hvernig þær voru að skjóta?

„Þetta er meira bara að komast í snertingu við fyrsta boltann, þá er þetta svolítið komið. Mér fannst þetta vera svolítið þannig leikur.

Þetta er rosalega skrítið. Þær spila mjög hægt og svo setja þær allt í einu upp í annan gír og það koma rosalega hraðar hreyfingar og maður þarf að vera viðbúinn því,“ sagði hún.

Sara Sif spilaði allan seinni hálfleikinn í dag, en hún hafði spilað minna í fyrstu tveimur leikjunum á mótinu.

„Þetta er bara ótrúlega gaman. Ég hefði verið til í að nota tækifærið gegn Serbíu betur, þannig ég er mjög sátt með að hafa komið inn og náð að snerta góða bolta,“ sagði Sara Sif. 

Íslenska afgreiddi leikinn fagmannlega í dag og vann á endanum stórsigur.

„Þetta er algjörlega það sem við vildum gera í dag. Við sýndum okkar gæði í dag. Okkur langaði að fara í milliriðil, það var eina sem við vorum að hugsa um í dag. 

Það var góð hvatning fyrir okkur að ná að fara í alvöru leiki í stað þess að fara í leiki í forsetabikarnum,“ sagði Sara.

Ísland tapaði naumlega fyrir Serbum með einu marki í síðasta leik og því komu þær særðar inn í leik dagsins. 

„Þó að við segjumst vera búnar að jafna okkur á því tapi, þá er það ekki þannig. Maður er ennþá vel pirraður og sár eftir þann leik,“ sagði markvörðurinn að lokum. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Rússland veit að NATO er tilbúið Brúar bil fyrir fólk inn á markaðinn Viljiði mjólk og kleinur? 600 þúsund krónum ríkari eftir ferð í Silfurskálann
Fleira áhugavert
Sendingum fjölgar og kaupæðið stendur yfir lengur 600 þúsund krónum ríkari eftir ferð í Silfurskálann Lögregla sótti dreng eftir langa bið eftir strætó Björguðu ferðamönnum sem voru fastir