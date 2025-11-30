Sandra Erlingsdóttir, landsliðsfyrirliði í handbolta, hefur spilað gríðarlega vel með ÍBV á leiktíðinni en hún er komin aftur í uppeldisfélagið eftir nokkurra ára í atvinnumennsku í Danmörku og Þýskalandi.
Hún nýtur þess að spila á sínu öðru stórmóti um þessar mundir en hún hefur leikið vel á HM í Þýskalandi til þessa. En kitlar það að fara aftur út í atvinnumennsku þegar hún spilar á stærsta sviðinu?
„Já auðvitað en það er margt annað sem spilar inn í. Það þyrfti að vera eitthvað rosalega fínt. Ég hef það svo ótrúlega gott heima og er í frábæru liði ÍBV með fullt af ungum og skemmtilegum stelpum.
Eins og staðan er núna er ég ótrúlega ánægð á þeim stað sem ég er. Það var samt mjög gott að komast út á þetta mót og vera minnt á hvernig þetta er,“ sagði Sandra við mbl.is.
Sandra eignaðist sitt fyrsta barn í júlí á síðasta ári og er því á sínu fyrsta stórmóti sem móðir. Það er öðruvísi og er það örlítið erfitt að geta ekki verið heima með veikum syni sínum.
„Maður þurfti ekki að hafa áhyggjur af neinu nema sjálfum sér síðast. Núna er ég mamma og barnið veikt heima og alls konar sem fylgir mömmumóralnum og því. Við erum sem betur fer með frábært fólk í kringum okkur og hann á bestu ömmu og afa í fleirtölu og pabba.
Þau eru öll búin að hamra á því að ég eigi að njóta og ég er búin að vera að njóta mjög mikið. Auðvitað vill maður knúsa barnið sitt þegar það er veikt en svo kom hann á föstudag og verður um helgina,“ sagði Sandra.