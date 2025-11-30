Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 30.11.2025 | 16:04

Stórsigur og Ísland í milliriðil

Ísland tryggði sér sæti í milliriðli á HM kvenna í handbolta með sigri á Úrúgvæ, 33:19, í þriðja og síðasta leik liðanna í C-riðli í Stuttgart í Þýskalandi í dag.

Milliriðilinn fer fram í Dortmund og er fyrsti leikur Íslands á þriðjudag en andstæðingurinn og tímasetningin kemur í ljós síðar í dag.

Leikmenn íslenska liðsins fagna marki.
Markaskorun dreifðist vel hjá íslenska liðinu í dag. Sandra Erlingsdóttir var markahæst í liði Íslands með 6 mörk, en fjögur marka hennar komu af vítalínunni. Thea Imani Sturludóttir skoraði 5 mörk. 

Þórey Anna Ásgeirsdóttir og Elísa Elíasdóttir skoruðu 4 mörk hvor og Dana Björg Guðmundsdóttir skoraði 3 en ellefu leikmenn íslenska liðsins komust á blað.

Markverðir íslenska liðsins vörðu samtals 12 skot. Hafdís Renötudóttir varði 7 skot í fyrri hálfleik og Sara Sif Helgadóttir 5 í þeim seinni.

Ísland byrjaði vel og komst í 3:0 í upphafi leiks. Úrúgvæ komst þá betur inn í leikinn og var staðan 5:3 eftir tæplega tíu mínútna leik. Ísland skoraði næstu þrjú mörk, komst í 7:3 og var munurinn þá fjögur mörk í fyrsta skipti.

Munurinn var fimm mörk þegar fyrri hálfleikur var hálfnaður, 10:5. Ísland hélt áfram að bæta í muninn og var hann orðinn átta mörk eftir rúmar 20 mínútur, 14:6. Stuttu fyrir hálfleikinn náði Ísland tíu marka forskoti, 17:7 og voru það hálfleikstölur.

Sara Sif Helgadóttir stóð í marki Íslands í síðari hálfleik.
Sóknarleikur íslenska liðsins gekk mjög vel, vörnin var lítið síðri og Hafdís Renötudóttir varði virkilega vel í markinu. Virtist fátt geta komið í veg fyrir að Ísland færi í milliriðil eftir fyrri hálfleikinn.

Liðin skiptust á að skora framan af í seinni hálfleik og munaði ellefu mörkum þegar hálfleikurinn var tæplega hálfnaður, 22:11. Sami munur var þegar rúmar tíu mínútur voru eftir, 24:13, og aðeins spurning hve stór íslenski sigurinn yrði.

Varnarmenn Íslands í baráttunni.
Íslenska liðið gaf í, skoraði næstu þrjú mörk og var staðan 27:13 þegar skammt var eftir og gríðarlega öruggur íslenskur sigur varð raunin.  

