Treysti henni fyrir lífi mínu

„Við tókum utan um hana,“ sagði Lovísa Thompson, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is um Þóreyju Önnu Ásgeirsdóttur.
Þórey fékk tækifæri til að jafna fyrir Ísland gegn Serbíu í blálokin í leik liðanna á HM í handbolta í Stuttgart í gærkvöldi en það tókst ekki og íslenska liðið sat eftir með sárt enni.
Lovísa og Þórey eru liðsfélagar hjá Val og þekkjast því mjög vel.
„Eins og allir eru búnir að segja þá væri Þórey akkúrat sú sem ætti að vera að taka þessi skot. Ég myndi treysta henni fyrir lífi mínu.
Hún er geggjuð og frábær. Hún skorar úr næsta og þetta verður ekkert mál. Hún á alltaf að taka lokaskotið,“ sagði Lovísa um liðsfélaga sinn.