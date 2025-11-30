Matthildur Lilja Jónsdóttir fékk rautt spjald undir lokin á leik Íslands og Serbíu á HM í handbolta. Ísland var sex mörkum undir í hálfleik en tapaði að lokum með einu marki eftir magnaða endurkomu.
„Þetta var ógeðslega erfitt og ég var brjáluð í stúkunni að hvetja þær áfram. Ég var ótrúlega svekkt að fá þetta rauða spjald en þær vildu meina að það kveikti í þeim og ég tók það á mig,“ sagði Matthildur við mbl.is.
„Mér fannst þetta ekki harkalegt en þeir dæma eins og þeir dæma. Við komum brjálaðar í seinni hálfleik og við vildum berja til baka og við gerðum það,“ bætti Matthildur við.
Uppselt var á leikinn og voru þýskir stuðningsmenn farnir að fagna vel með íslenska liðinu á lokakaflanum.
„Það öskruðu allir með manni og ég hugsaði hvert ég væri komin. Þessi reynsla var rosaleg. Ég er rosalega þakklát fyrir að fá að spila svona mikið og fá að vera með þessum stelpum. Þær eru allar frábærar.
Það voru aðeins fleiri Íslendingar að horfa núna og það var skemmtilegt. Ég var með staffinu og það hjálpaði að hafa þær með mér. Við mætum brjálaðar í næsta leik,“ sagði Matthildur.