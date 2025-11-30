Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 30.11.2025 | 18:20

Vildum skrifa þann kafla í söguna

Arnar Pétursson á hliðarlínunni í dag.
Arnar Pétursson á hliðarlínunni í dag. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

[email protected]

Ísland vann sannfærandi sigur á Úrúgvæ í lokaleik sínum í C-riðli á HM kvenna í handbolta í dag og tryggði sér í leiðinni sæti í milliriðli sem hefst á þriðjudag. Tíu mörkum munaði í hálfleik og var eftirleikurinn auðveldur fyrir íslenska liðið.

„Við gerðum þetta mjög vel í fyrri hálfleik og vorum nokkurn veginn búin að klára þetta. Ég var rólegri í seinni hálfleik en samt ekki fullkomlega rólegur. Ég er mjög ánægður með stelpurnar og að við höfum náð þessu markmiði að milliriðli.

Við mættum mjög vel í leikinn og vorum búin að ákveða að leggja þetta upp á ákveðinn hátt. Það gekk vel. Við lokuðum vel á þeirra snöggu leikmenn. Hugarfarið var gott og stelpurnar voru staðráðnar í að komast í þrjá alvöru leiki til viðbótar,“ sagði Arnar Pétursson landsliðsþjálfari við mbl.is.

„Það voru allir að skila sínu og hópurinn er flottur. Það er frábært að rúlla í hópnum og fá framlag frá öllum,“ sagði hann enn fremur.

Næst á dagskrá hjá íslenska liðinu eru leikir við Færeyjar, Svartfjallaland og Spán í milliriðli í Dortmund. Íslenska kvennalandsliðið er á leiðinni í milliriðil í fyrsta skipti í sögunni.

„Við vildum skrifa þann kafla í söguna. Það er nauðsynlegt að fá þessa þrjá leiki fyrir okkur til að þroskast. Ég hlakka til að takast á við þetta,“ sagði Arnar.

Arnar var kátur með lífið eftir leik.
Arnar var kátur með lífið eftir leik. Ljósmynd/Jon Forberg
mbl.is
Fleira áhugavert
Gul viðvörun vegna snjókomu Viljiði mjólk og kleinur? Kviknaði í snjóruðningstæki á Keflavíkurflugvelli Byggðakvóti og línuívilnun skert: „Mikið áfall“
Fleira áhugavert
Sýn reynir á lögmæti ákvörðunar Fjarskiptastofu Þokkalegasta vetrarveður í kortunum Brúar bil fyrir fólk inn á markaðinn Stöðva afgreiðslu allra hælisumsókna