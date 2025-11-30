Ísland vann sannfærandi sigur á Úrúgvæ í lokaleik sínum í C-riðli á HM kvenna í handbolta í dag og tryggði sér í leiðinni sæti í milliriðli sem hefst á þriðjudag. Tíu mörkum munaði í hálfleik og var eftirleikurinn auðveldur fyrir íslenska liðið.
„Við gerðum þetta mjög vel í fyrri hálfleik og vorum nokkurn veginn búin að klára þetta. Ég var rólegri í seinni hálfleik en samt ekki fullkomlega rólegur. Ég er mjög ánægður með stelpurnar og að við höfum náð þessu markmiði að milliriðli.
Við mættum mjög vel í leikinn og vorum búin að ákveða að leggja þetta upp á ákveðinn hátt. Það gekk vel. Við lokuðum vel á þeirra snöggu leikmenn. Hugarfarið var gott og stelpurnar voru staðráðnar í að komast í þrjá alvöru leiki til viðbótar,“ sagði Arnar Pétursson landsliðsþjálfari við mbl.is.
„Það voru allir að skila sínu og hópurinn er flottur. Það er frábært að rúlla í hópnum og fá framlag frá öllum,“ sagði hann enn fremur.
Næst á dagskrá hjá íslenska liðinu eru leikir við Færeyjar, Svartfjallaland og Spán í milliriðli í Dortmund. Íslenska kvennalandsliðið er á leiðinni í milliriðil í fyrsta skipti í sögunni.
„Við vildum skrifa þann kafla í söguna. Það er nauðsynlegt að fá þessa þrjá leiki fyrir okkur til að þroskast. Ég hlakka til að takast á við þetta,“ sagði Arnar.