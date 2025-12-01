Á fullu í náminu í miðju stórmóti

Það er nóg að gera hjá Matthildi Lilju Jónsdóttur á meðan hún er á HM í handbolta. Hún lærir hjúkrunarfræði á meðan hún er á sínu fyrsta stórmóti.
„Ég er á öðru ári í hjúkrunarfræði í háskóla og ég er að læra fyrir lokapróf,“ sagði hún við mbl.is.
Hún lærir þegar tími gefst á milli verkefna hjá landsliðinu.
„Í dauða tímanum reyni ég að læra. Það gengur vel þrátt fyrir mikla dagskrá og fundi. Maður reynir að einbeita sér að því þegar tími gefst til.
Ég tek eitt próf úti og svo væntanlega eitt þegar við lendum heima. Ég tek svo tvö sjúkrapróf í janúar. Maður gerir allt til þess að vera hér og maður lætur þetta ganga,“ sagði hún og hélt áfram:
„Að fá að upplifa stórmót eru algjör forréttindi,“ sagði Matthildur.