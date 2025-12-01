Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 1.12.2025 | 21:15

Brasilía hirti toppsætið af Svíþjóð

Gabriela Bitolo fagnar mark í kvöld.
Gabriela Bitolo fagnar mark í kvöld. AFP/Thomas Kienzle

​Brasilía tryggði sér efsta sæti G-riðils á heimsmeistaramóti kvenna í handbolta í kvöld með fjögurra marka sigri gegn Svíþjóð í Stuttgart í Þýskalandi.

Leiknum lauk með 31:27-sigri Brasilíu þar sem Mariane Fernándes var markahæst í brasilíska liðinu með sex mörk en Brasilía hafnaði í efsta sæti riðilsin með 6 stig á meðan Svíþjóð hafnaði í öðru sætinu með fjögur stig.

Svíþjóð var sterkara liðið í fyrri hálfleik og náði mest fjögurra marka forskoti, 15:11.  Brasilía náði að minnka muninn og var staðan 16:15, Svíþjóð í vil, í hálfleik. Jafnræði var með liðunum framan af í síðari hálfleik en Brasilía seig fram úr á lokamínútum leiksins. 

Bruna De Paula skoraði fimm mörk fyrir Brasilíu en Clara Lerby skoraði sjö mörk fyrir Svíþjóð.

Úrslit dagsins á HM:

Danmörk – Rúmenía 39:31
Ungverjaland – Sviss 32:25
Noregur – Angóla 31:19
Svíþjóð – Brasilía 27:31

 

 

