Færeyingarnir fögnuðu sínu liði

Færeyingar eru að vonum stoltir af kvennalandsliði sínu í handknattleik sem hefur unnið tvo af þremur leikjum sínum á heimsmeistaramótinu og mætir Íslandi í milliriðli keppninnar.
Ísland og Færeyjar mætast í lokaumferð milliriðilsins í Dortmund á laugardagskvöldið en þar er færeyska liðið á „heimavelli" því það lék leikina sína þrjá í D-riðlinum þar í borg.
Færeyski íþróttafjölmiðillinn Roysni hefur fjallað vel um liðið og hina fjölmörgu stuðningsmenn sem fylgja því.
Liðinu var vel fagnað eftir sigurinn á Paragvæ í gær, 36:25, en áður hafði færeyska liðið komið gríðarlega á óvart með því að sigra Spánverja, 27:25.
Stuðningsmenn liðsins, „fjeppararnir“, tóku á móti færeysku stúlkunum á veitingastaðnum FOH í Dortmund í gærkvöld og fögnuðu árangri þeirra á mótinu til þessa.