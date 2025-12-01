Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 1.12.2025 | 11:50 | Uppfært 13:06

Færeyingarnir fögnuðu sínu liði

Færeyska liðið vann það íslenska í undankeppni EM í október.
Færeyingar eru að vonum stoltir af kvennalandsliði sínu í handknattleik sem hefur unnið tvo af þremur leikjum sínum á heimsmeistaramótinu og mætir Íslandi í milliriðli keppninnar.

Ísland og Færeyjar mætast í lokaumferð milliriðilsins í Dortmund á laugardagskvöldið en þar er færeyska liðið á „heimavelli" því það lék leikina sína þrjá í D-riðlinum þar í borg.

Færeyski íþróttafjölmiðillinn Roysni hefur fjallað vel um liðið og hina fjölmörgu stuðningsmenn sem fylgja því.

Liðinu var vel fagnað eftir sigurinn á Paragvæ í gær, 36:25, en áður hafði færeyska liðið komið gríðarlega á óvart með því að sigra Spánverja, 27:25.

Stuðningsmenn liðsins, „fjeppararnir“, tóku á móti færeysku stúlkunum á veitingastaðnum FOH í Dortmund í gærkvöld og fögnuðu árangri þeirra á mótinu til þessa.

