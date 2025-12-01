Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 1.12.2025 | 19:23 | Uppfært 19:39

Japan í milliriðla á kostnað Króatíu

Natsuki Aizawa fagnar.
Natsuki Aizawa fagnar. AFP/Thomas Traasdahl

Japan tryggði sér sæti í milliriðli á HM kvenna í handbolta í dag með öruggum sigri gegn Króatíu í A-riðli keppninnar í Rotterdam í Hollandi.

Leiknum lauk með sex marka sigri Króatíu, 25:19, en Natsuki Aizawa var markahæst hjá Japan með átta mörk.

Japan er öruggt með þriðja sæti riðilsins og 2 stig en Danmörk og Rúmenía eigast nú við í hinum leik riðilsins þar sem efsta sæti A-riðils er í húfi. Króatar eru hins vegar úr leik.

Úrslit dagsins á HM:

Tékkland – Kúba 44:21
Japan – Króatía 25:19
Senegal – Íran 30:21
Suður-Kórea – Kasakstan 35:17

mbl.is
