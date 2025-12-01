Lovísa kom Dönunum í opna skjöldu

Lovísa Thompson er á sínu fyrsta stórmóti á handbolta og hún kann vel að meta að íþróttin fái að eiga hug hennar allan þessa dagana, þar sem hún fær að mestu frí frá vinnu og skóla á meðan HM er í gangi.
„Það er þétt dagskrá og mikill handbolti en það er samt mjög þægilegt að handboltinn taki yfir. Það er mikið um klippur, fundi og leiki og þetta er eitthvað sem alla dreymir um að gera.
Það er lítið áreiti frá vinnu og skóla og það er skemmtileg tilbreyting að fá að vera íþróttamaður allan daginn og alla daga,“ sagði Lovísa við mbl.is.
Hún er í kennaranámi og vinnur sem dönskukennari meðfram því. Hún kann vel við vinnuna en er þó ekki í draumastarfinu.
„Ég er dönskukennari í grunnskóla en það var ekki mitt fyrsta val. Það er samt mjög skemmtilegt og gefandi starf. Ég er á góðum vinnustað en ég ætla ekki að vera dönskukennari í framtíðinni. Kannski verð ég íþróttakennari, við sjáum til,“ sagði Lovísa.
Hún er fljót að tileinka sér ný tungumál og lenti því ekki í miklum vandræðum þegar hún flutti til Danmerkur fyrir nokkrum árum að reyna fyrir sér í atvinnumennsku.
„Ég kunni hana frekar vel fyrir í gegnum grunn- og menntaskóla. Ég flutti svo til Danmerkur í 4-5 mánuði og þau voru í sjokki yfir hvað ég kunni mikið. Ég lét bara vaða og það sama gildir hér í Þýskalandi. Ég lærði þýsku í menntaskóla og maður hendir í það sem maður kann,“ sagði Lovísa.