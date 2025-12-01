„Þetta var hálfruglað,“ sagði Sandra Erlingsdóttir, landsliðsfyrirliði í handbolta, í samtali við mbl.is um lætin í stúkunni þegar Ísland tapaði með minnsta mun fyrir Serbíu á HM í Þýskalandi síðastliðið föstudagskvöld.
Uppselt var á leikinn og voru lætin í höllinni gríðarleg og ljóst að meirihluti Þjóðverjanna sem mættu studdu íslenska liðið.
„Maður tók eftir því að það heyrðist meira og meira í stúkunni og svo síðustu tíu var stúkan mjög hávær. Við hvert mark sneri maður sér eiginlega í hring til að horfa á alla í stúkunni. Þetta var eitt ruglaðasta augnablik ferilsins,“ sagði Sandra.
Ísland var sex mörkum undir í hálfleik en var hársbreidd frá því að jafna eftir æsilegar lokamínútur.
„Við vorum allt of soft í fyrri hálfleik og þær voru að skjóta á átta metrum. Með svona frábærar skyttur fer það allt inn. Þær voru svo að berja okkur þegar við vorum í sókn. Við töluðum um það í seinni að gefa í,“ sagði Sandra.
Hún hefur verið mikilvæg í fyrstu tveimur leikjunum á HM en hún er þó í minna hlutverki á vellinum í ár en á HM fyrir tveimur árum þar sem hún spilaði nær hverja einustu mínútu.
„Ég hef fengið hlutverk í leikjunum sem ég er þakklát fyrir og reyni að nýta sem best. Það er ótrúlega gaman,“ sagði Sandra, sem hefur nýtt vítin mjög vel í tveimur fyrstu leikjunum.
„Það er öðruvísi að koma inn á til að taka víti en eftir að hafa verið inni á vellinum. Það er annar lærdómur líka. Maður er búinn að horfa á markverðina þúsund sinnum á klippum og maður reynir að minna sig á það sem maður hefur lært,“ sagði hún.