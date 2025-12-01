Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 1.12.2025 | 22:20

Ruglaðasta augnablik ferilsins

Sandra Erlingsdóttir var i góðu skapi þegar hún ræddi við …
Sandra Erlingsdóttir var i góðu skapi þegar hún ræddi við mbl.is. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

[email protected]

„Þetta var hálfruglað,“ sagði Sandra Erlingsdóttir, landsliðsfyrirliði í handbolta, í samtali við mbl.is um lætin í stúkunni þegar Ísland tapaði með minnsta mun fyrir Serbíu á HM í Þýskalandi síðastliðið föstudagskvöld.

Uppselt var á leikinn og voru lætin í höllinni gríðarleg og ljóst að meirihluti Þjóðverjanna sem mættu studdu íslenska liðið.

„Maður tók eftir því að það heyrðist meira og meira í stúkunni og svo síðustu tíu var stúkan mjög hávær. Við hvert mark sneri maður sér eiginlega í hring til að horfa á alla í stúkunni. Þetta var eitt ruglaðasta augnablik ferilsins,“ sagði Sandra.

Ísland var sex mörkum undir í hálfleik en var hársbreidd frá því að jafna eftir æsilegar lokamínútur.

Sandra Erlingsdóttir
Sandra Erlingsdóttir Ljósmynd/Jon Forberg

„Við vorum allt of soft í fyrri hálfleik og þær voru að skjóta á átta metrum. Með svona frábærar skyttur fer það allt inn. Þær voru svo að berja okkur þegar við vorum í sókn. Við töluðum um það í seinni að gefa í,“ sagði Sandra.

Hún hefur verið mikilvæg í fyrstu tveimur leikjunum á HM en hún er þó í minna hlutverki á vellinum í ár en á HM fyrir tveimur árum þar sem hún spilaði nær hverja einustu mínútu.

„Ég hef fengið hlutverk í leikjunum sem ég er þakklát fyrir og reyni að nýta sem best. Það er ótrúlega gaman,“ sagði Sandra, sem hefur nýtt vítin mjög vel í tveimur fyrstu leikjunum.

„Það er öðruvísi að koma inn á til að taka víti en eftir að hafa verið inni á vellinum. Það er annar lærdómur líka. Maður er búinn að horfa á markverðina þúsund sinnum á klippum og maður reynir að minna sig á það sem maður hefur lært,“ sagði hún.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Þetta var bara eitt af þeim rifrildum“ Bjóst við meiri fagmennsku Hættu við lendinguna eftir boð úr radarmæli Hraðbankaræninginn fékk tvö og hálft ár
Fleira áhugavert
Foreldrar upplifa áhugaleysi og brenna út Mikilvæg innsýn í hlutverk erfða Engin upplýsingaóreiða í þetta sinn Faldi sig undir borði þar sem fíkniefni voru í hrúgu
Loka