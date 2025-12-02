Allir aðrir komu vel undan riðlakeppninni

Íslenska kvennalandsliðið í handbolta ferðaðist í gær frá Stuttgart, þar sem riðlakeppnin á HM var leikin, og til Dortmund þar sem millriðlar fara fram.
„Ferðalagið var þægilegt og gott. Það er fyrirmyndarferðamáti að ferðast með lest. Við tókum góða æfingu, fund og nærðumst þess á milli. Þetta var góður dagur,“ sagði landsliðsþjálfarinn Arnar Pétursson um fyrsta dag liðsins í Dortmund í gær.
Höllin í Dortmund tekur um 12.000 manns í sæti og ætti að vera þétt setið þegar Ísland leikur við Svartfjallaland í fyrsta leik í milliriðli en flautað verður til leiks klukkan 16.
„Hún er virkilega flott. Ég á ekki von á öðru en að Þjóðverjarnir mæti vel á morgun og styðji okkur vel,“ sagði Arnar.
Andrea Jacobsen verður ekki með í dag vegna meiðsla en henni hefur gengið illa að jafna sig á ökklameiðslum sem hún varð fyrir stuttu fyrir mót.
„Allir aðrir eru heilir og komu vel undan riðlakeppninni. Þeir eru tilbúnir í það sem koma skal,“ sagði Arnar.
Eftir leikinn við Svartfjallaland taka við leikir á móti Spáni og Færeyjum.
„Þetta er flottur riðill. Þetta eru hörkulið og þetta verða hörkuleikir. Við höfum gott af því að fá svona leiki á móti alvöruþjóðum.
Þessir leikir munu reyna á okkur á mismunandi hátt. Þetta eru sterkir andstæðingar og við verðum að ná góðri frammistöðu,“ sagði Arnar.