Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 2.12.2025 | 12:35

Búin að læra mjög mikið á stuttum tíma

Katrín Tinna Jensdóttir hefur leikið vel á HM.
Katrín Tinna Jensdóttir hefur leikið vel á HM. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

[email protected]

Katrín Tinna Jensdóttir, línukona íslenska landsliðsins í handbolta, er á sínu þriðja stórmóti með Íslandi. Hún hefur fengið mun stærra hlutverk á mótinu í ár en síðustu tvö ár og nýtt tækifærið mjög vel.

„Fyrst og fremst er það ótrúlega gaman að vera í svona stóru hlutverki. Það er líka rosalega lærdómsríkt. Mér finnst ég búin að læra mjög mikið á stuttum tíma.

Að fá að spila í þessum aðstæðum, með alla þessa Þjóðverja í stúkunni og meira segja þegar við spiluðum við Úrúgvæ, er búin að vera algjör stemning,“ sagði Katrín við mbl.is.

Ísland leikur við Svartfjallaland í Dortmund klukkan 16 í dag.

mbl.is
Fleira áhugavert
Yfir 600 látnir og 500 er saknað eftir flóðin í Indónesíu Vill koma hreyfingu á uppbyggingu á ríkislóðum Hættu við lendinguna eftir boð úr radarmæli Hinn látni af portúgölskum uppruna
Fleira áhugavert
Yfir 600 látnir og 500 er saknað eftir flóðin í Indónesíu Gagnrýna skattbreytingu harðlega Borgarstjóri tók æfingar á bakkanum Ástandið mun verra sökum skógareyðingar