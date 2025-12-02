Katrín Tinna Jensdóttir, línukona íslenska landsliðsins í handbolta, er á sínu þriðja stórmóti með Íslandi. Hún hefur fengið mun stærra hlutverk á mótinu í ár en síðustu tvö ár og nýtt tækifærið mjög vel.
„Fyrst og fremst er það ótrúlega gaman að vera í svona stóru hlutverki. Það er líka rosalega lærdómsríkt. Mér finnst ég búin að læra mjög mikið á stuttum tíma.
Að fá að spila í þessum aðstæðum, með alla þessa Þjóðverja í stúkunni og meira segja þegar við spiluðum við Úrúgvæ, er búin að vera algjör stemning,“ sagði Katrín við mbl.is.
Ísland leikur við Svartfjallaland í Dortmund klukkan 16 í dag.