Ein breyting á íslenska hópnum

Það er ein breyting á íslenska liðinu.
Það er ein breyting á íslenska liðinu. Ljósmynd/Jon Forberg

Arnar Pétursson, landsliðsþjálfari kvenna í handbolta, gerir eina breytingu á íslenska liðinu sem mætir því svartfellska í fyrsta leik í milliriðli á HM klukkan 17.

Alexandra Líf Arnarsdóttir kemur inn í hópinn í staðinn fyrir Matthildi Lilju Jónsdóttur sem hvíldir í dag ásamt Andreu Jacobsen sem er enn að glíma við meiðsli.

Leikmannahópur Íslands:

Markverðir:
Hafdís Renötudóttir, Valur (72/5)
Sara Sif Helgadóttir, Haukar (16/0)

Aðrir leikmenn:
Alexandra Líf Arnarsdóttir, Haukar (4/3)
Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín, Fram (13/11)
Dana Björg Guðmundsdóttir, Volda (16/35)
Díana Dögg Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe (69/92)
Elín Klara Þorkelsdóttir, Sävehof (30/106)
Elín Rósa Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe (35/66)
Elísa Elíasdóttir, Valur (26/23)
Katrín Anna Ásmundsdóttir, Fram (17/27)
Katrín Tinna Jensdóttir, ÍR (31/27)
Lovísa Thompson, Valur (34/70)
Rakel Oddný Guðmundsdóttir, Haukar (7/5)
Sandra Erlingsdóttir, ÍBV (42/175)
Thea Imani Sturludóttir, Valur (95/213)
Þórey Anna Ásgeirsdóttir, Valur (51/78)

