Frakkland og Holland með fullt hús stiga

Angela Malestein fagnar ásamt liðsfélögum sínum.
Angela Malestein fagnar ásamt liðsfélögum sínum. AFP/Aris Messinis

Frakkland og Holland unnu bæði stórsigra á HM kvenna í handbolta í kvöld og tryggðu sér um leið sæti í milliriðlakeppninni með fullt hús stiga.

Angela Malestein var markahæst hjá Hollandi með sjö mörk þegar liðið lagði Austurríki í E-riðlinum í Rotterdam, 34:22, en í hinum leik riðilsins vann Argentína stórsigur gegn Egyptalandi, 27:14.

Þá voru þær Pauletta Foppa og Léna Grandveau markahæstir hjá Frakklandi þegar liðið lagði Pólland, 42:28, í F-riðlinum í S-Hertogenbosch en í hinum leik riðilsins vann Túnis öruggan sigur gegn Kína, 34:28.

Frakkland og Holland fara með fullt hús stiga eða fjögur stig inn í milliriðil þrjú, Austurríki og Pólland eru með tvö stig hvort og Argentína og Túnis fara áfram án stiga. Egyptaland og Kína eru úr leik.

