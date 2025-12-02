Frakkland og Holland með fullt hús stiga

Frakkland og Holland unnu bæði stórsigra á HM kvenna í handbolta í kvöld og tryggðu sér um leið sæti í milliriðlakeppninni með fullt hús stiga.
Angela Malestein var markahæst hjá Hollandi með sjö mörk þegar liðið lagði Austurríki í E-riðlinum í Rotterdam, 34:22, en í hinum leik riðilsins vann Argentína stórsigur gegn Egyptalandi, 27:14.
Þá voru þær Pauletta Foppa og Léna Grandveau markahæstir hjá Frakklandi þegar liðið lagði Pólland, 42:28, í F-riðlinum í S-Hertogenbosch en í hinum leik riðilsins vann Túnis öruggan sigur gegn Kína, 34:28.
Frakkland og Holland fara með fullt hús stiga eða fjögur stig inn í milliriðil þrjú, Austurríki og Pólland eru með tvö stig hvort og Argentína og Túnis fara áfram án stiga. Egyptaland og Kína eru úr leik.