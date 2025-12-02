„Þetta er búinn að vera góður fyrsti dagur. Lestarferðalagið var þægilegt, svo fórum við í hádegismat og á æfingu,“ sagði Katrín Tinna Jensdóttir, leikmaður íslenska landsliðsins í handbolta, í samtali við mbl.is um fyrsta dag liðsins í Dortmund í gær.
Ísland tryggði sér sæti í milliriðli á HM og verður hann leikinn í borginni en riðlakeppnin fór fram í Stuttgart. Fyrir ári síðan stóð Katrín í ströngu á EM en þá var Ísland úr leik eftir aðeins þrjá leiki og eina viku.
„Okkur langaði í meira þá. Núna förum við í milliriðla, fáum fleiri leiki og það er gott fyrir okkur,“ sagði Katrín.
Ísland mætir Svartfjallalandi í fyrsta leik á HM í dag klukkan 16. Eftir það taka við leikir við Spán og Færeyjar.
„Mér finnst þetta mjög spennandi riðill og við eigum góða möguleika á að gera eitthvað. Við getum klárlega stolið einhverjum stigum í þessum riðli.“