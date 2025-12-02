Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 2.12.2025 | 10:00

Getum klárlega stolið einhverjum stigum

Katrín Tinna hefur spilað vel á HM.
Katrín Tinna hefur spilað vel á HM. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

„Þetta er búinn að vera góður fyrsti dagur. Lestarferðalagið var þægilegt, svo fórum við í hádegismat og á æfingu,“ sagði Katrín Tinna Jensdóttir, leikmaður íslenska landsliðsins í handbolta, í samtali við mbl.is um fyrsta dag liðsins í Dortmund í gær.

Ísland tryggði sér sæti í milliriðli á HM og verður hann leikinn í borginni en riðlakeppnin fór fram í Stuttgart. Fyrir ári síðan stóð Katrín í ströngu á EM en þá var Ísland úr leik eftir aðeins þrjá leiki og eina viku.

„Okkur langaði í meira þá. Núna förum við í milliriðla, fáum fleiri leiki og það er gott fyrir okkur,“ sagði Katrín.

Ísland mætir Svartfjallalandi í fyrsta leik á HM í dag klukkan 16. Eftir það taka við leikir við Spán og Færeyjar.

„Mér finnst þetta mjög spennandi riðill og við eigum góða möguleika á að gera eitthvað. Við getum klárlega stolið einhverjum stigum í þessum riðli.“

