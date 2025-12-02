Íslenska kvennalandsliðið í handbolta hefur leik í milliriðli á HM með leik gegn Svartfjallalandi í Dortmund klukkan 17. Færeyjar, Serbía, Þýskaland og Spánn eru einnig í riðlinum.
„Við eigum góða möguleika á að ná í góð úrslit í þessum milliriðli. Við getum unnið öll þessi lið og allir geta tekið stig af öllum. Þetta er mjög spennandi og skemmtilegt. Við viljum ná enn meira fram en í riðlinum,“ sagði landsliðskonan Díana Dögg Magnúsdóttir við mbl.is í gær.
Færeyjar unnu Spán í riðlinum og byrja öll liðin sem komu úr D-riðlinum með tvö stig en Ísland án stiga.
„Sigur Færeyja kom skemmtilega á óvart og gefur okkur aukna trú á verkefninu. Við höfum trú á því að við getum unnið Spánverjana og í raun Svartfellinga líka, þar sem Spánn vann Svartfjallaland. Þetta er skemmtilegur riðill,“ sagði Díana.