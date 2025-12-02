„Þetta var þrælerfitt,“ sagði landsliðsþjálfarinn Arnar Pétursson í samtali við mbl.is eftir stórt tap Íslands fyrir Serbíu, 36:27, í fyrsta leik liðsins í milliriðli EM í handbolta í Dortmund í kvöld. Úrslitin þýða það að Ísland á ei lengur möguleika á að komast í átta liða úrslit.
„Mér fannst við lenda á vegg og þessi leikur var ekki alveg eins og hinir hafa verið.
Við vorum í vandræðum með baráttuna maður á mann allan tímann í sókn. Þær eru mjög sterkar þar og voru í raun að hóta stanslaust á okkur. Varnarlega vorum við líka í vandræðum með þær maður á mann.
Þetta er svona tilfinningin mín eftir leik en síðan þarf ég að greina þetta betur,“ sagði Arnar beint eftir leik.
Finnst þér svartfellska liðið betra en serbneska liðið?
„Núna finnst mér þetta lið vera töluvert betra en serbneska liðið. Okkur gekk ekki eins vel í þessum stöðum þar sem við vorum að búa til maður á mann. Þær unnu okkur í flestum tilfellum þar og svöruðu mjög vel. Þannig já, mér finnst þetta lið töluvert sterkara en það serbneska.“
Eins og áður kom fram á Íslandi ekki lengur möguleika á að komast í átta liða úrslit en hvernig hvetur Arnar leikmenn sína áfram í þannig stöðu.
„Eins og við höfum verið að gera. Við vorum ekki að horfa í átta liða úrslitin. Það hefði verið kraftaverk að komast þangað. Við erum með gríðarlega ungt- og reynslulítið lið. Við erum að reyna fá reynslu fyrst og fremst og að liðið taki skref fram á við í hverjum einasta leik.
Við setjum þá pressu á okkur í næsta leik líka.“
Íslenska liðið lék í fyrsta sinn í Dortmund í dag en blaðamanni finnst höllin þar ekki nálægt því eins góð og í Stuttgart. Arnar er sammála því en fannst íslenska liðið samt sem áður ekki gefa tækifæri á að byggja almennilega stemningu.
„Ég er alveg sammála því. Kannski var það orkuleysið í okkur sem ég upplifði en það var öðruvísi upplifun í Stuttgart og meiri stemning. Kannski var samt leikurinn bara þannig. Við náðumst aldrei að nálgast þær og gefa færi á að fá sama stuðning og gegn Serbunum.“
Ísland á eftir leiki gegn Spáni og Færeyjum.
Er ekki eina vitið að mæta dýrvitlaus í þá leiki?
„Að sjálfsögðu. Við þurfum að horfa í frammistöðu okkar og svara þessu með betri leik,“ bætti Arnar við.